السجلماسي: “القرض الفلاحي منخرط لإنجاح توجيهات الملك و دعم الفلاحين”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد طارق السجلماسي رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي أن اللقاء الذي عقد اليوم بين وزارة الفلاحة والصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات و مهنيي القطاع يروم تقريب وجهات النظر و شرح الآليات التي سيتم إتباعها خلال تنزيل برنامج دعم العالم القروي.

و أوضح السجلماسي أن مجموعة القرض الفلاحي انخرطت بقوة و كعادتها في كل المبادرات الملكية خاصة المتعلقة بدعم القطاع الفلاحي، حيث خصصت مبلغ 600 مليار سنتيم في هذا البرنامج الاستعجالي.

و شدد المسؤول السالف الذكر أن على أن الوضعية التي يمر منها القطاع الفلاحي هذا العام تتطلب تظافر الجهود لإنقاذ الفلاحين من الوضع الذي يعيشونه في ظل شح التساقطات المطرية.

و أكد رئيس مجلس القرض الفلاحي أن الأخير سيضع رهن إشارة الفلاحين المستفيدين عددا من المنتوجات منها المتعلقة بالفلاحة الربيعية باعتبار أن التساقطات المطرية خلال شهر مارس قد تدفع بعض الفلاحين لتغيير المزروعات من خلال إعادة زرعها ببذور ربيعية.

كما سيقدم القرض الفلاحي منتوجات أخرى للفلاحين المستفيدين من القروض و بالأخص لدعم الماشية و الأعلاف و كذا الأغراس المثمرة، و يبقى الهدف من كل ذلك هو دعم الفلاحين و خاصة الصغار منهم لتفادي خسائر فادحة قد تدفع بعضهم لترك الضيعات.

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