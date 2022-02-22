وزير الفلاحة: “اللوكوس و الغرب بهما مياه لا بأس بها و باقي المناطق بها خصاص كبير”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أوضح محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات بأن منطقتي اللوكوس و الغرب من بهما مياه لابأس بها مقارنة بباقي مناطق المملكة.

صديقي و خلال مداخلة له أمام رؤساء الغرف الجهوية الفلاحية والفيدراليات المهنية و مسؤولي مجموعة القرض الفلاحي أكد أن التساقطات المطرية المسجلة إلى حدود منتصف فبراير في حدود 76 ملم، أي بانخفاض نسبته 67 في المائة مقارنة مع ما يسجل عادة في الموسم العادي.

و حسب أرقام وزارة الفلاحة، ففقد سجلت منطقة اللوكوس نسبة ملء بغلت 56 في المائة، والغرب بـ53 في المائة، مقابل 23 في المائة في ورزازت، و18 في المائة بالحوز.

كما سجلت جهة درعة تافيلالت 15 في المائة و15 في المائة بسوس و14 في المائة في تادلة و9 في المائة بملوية و7 في المائة بمنطقة دكالة.

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