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الصديقي: “نسبة امتلاء السدود لا تتجاوز 31 في المائة على الصعيد الوطني”

2022-02-22 / 3:14 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات بأن حقينة السدود المغربية تشهد نسب ملء متفاوتة في ظل شح التساقطات المطرية.

و أوضح صديقي خلال كلمة له أمام رؤساء الغرف الجهوية الفلاحية والفيدراليات المهنية و مسؤولي مجموعة القرض الفلاحي أن العجز المسجل في التساقطات وتوفير الماء لم يعرفه المغرب منذ 1981، مما جعل نسبة الملء لا تتجاوز 31 في المائة على الصعيد الوطني.

و شدد المسؤول الوزاري ذاته على أن سدود منطقتي اللوكوس والغرب هما فقط من يتوفران حاليا على كمية مهمة من المياه، بينما نسب باقي السدود تشهد تفاوتا مع تسحيل نسب ملء متدنية.

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