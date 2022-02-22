آيت الطالب يطلق الخدمات بقسم الطب النفسي بالبيضاء

2022-02-22 / 1:45 مساءً
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طارق عبلا/ منفلوطي

أطلق وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ٱيت الطالب، اليوم الثلاثاء، الخدمات الطبية بقسم الطب النفسي بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس، بالحي المحمدي، بالدار البيضاء، وهو الفضاء الصحي الذي شيد على مساحة إجمالية قدرها 1125متر مربع، منها 746متر مربع مغطاة، بكلفة إجمالية بلغت حوالي 7 ملايين درهم، وبطاقم طبي وتمريضي متخصص في الصحة النفسية والعقلية، يتكون من طبيبين و22 ممرضة وممرض، إلى جانب طاقم تقني وإداري سيسهر على تقديم الخدمات بهذا القسم، حيث يصل عدد المتابعين في الوحدة الخارجية للطب النفسي حوالي 5000 مريضة ومريض.

خالد آيت الطالب الذي كان رفقة عامل عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، شدد على أن هذه الخطوة تأتي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، المتعلقة بإطلاق إصلاح وتأهيل عميقين للقطاع الصحي، لمواكبة تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، سيما ما تعلق منه بإرساء تغطية صحية شاملة وموحدة، وفي إطار تطوير العرض الصحي ببلادنا.

وأضاف الوزير أن هذا القسم الذي يندرج في إطار الشراكة ما بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وولاية الدار البيضاء الكبرى، سيعزز عرض العلاجات بالنسبة للصحة النفسية والعقلية بجهة الدار البيضاء-سطات، مما سيمكن من تحسين الولوج للخدمات الاستشفائية للمرضى، وهو ما سيخفف من معاناة الكثير من المرضى وأفراد أسرهم.

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