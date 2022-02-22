أياكس يعوض عائلة عبد الحق نوري بـ7.85 مليون يورو

هبة بريس - وكالات

أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي أنه دفع 7.85 مليون يورو كتعويض لعائلة لاعبه السابق عبد الحق نوري الذي أصيب بتلف دماغي في يوليو 2017 إثر أزمة قلبية تعرض لها خلال مباراة ودية.

وقال إدوين فان درسار الذي يشغل منصب المدير العام في أياكس، في بيان: “ندرك جميعا أن معاناة عبد الحق وأقاربه لم تنته بعد. لا يزال الوضع محزنا للغاية ونشعر به هنا أيضا في أياكس”.

وسقط نوري المغربي الأصل، والبالغ من العمر حاليا 24 عاما، على أرضية الملعب في الـ8 من يوليو 2017 أثناء مشاركته مع ناديه في مباراة ودية ضد فيردر بريمن الألماني في النمسا، ودخل على إثرها في غيبوبة نتيجة “ضرر خطر ودائم” في الدماغ، بحسب ما أفاد في حينها النادي الذي فسخ عقد اللاعب في مارس 2020.

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