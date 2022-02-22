“أفعال موسكو لن تمر”.. الاتحاد الأوروبي يتوعد روسيا بعقوبات

هبة بريس - وكالات

كشف ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، أن الاتحاد سيتبنى عقوبات على موسكو اليوم الثلاثاء، وذلك بعد اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وأوضح للصحافيين من باريس أنه “على ثقة بأن قرارا بالإجماع سيصدر عن الاتحاد”، معتبرا أنه ضروري لفرض مثل هذه الإجراءات”.

وكان بوريل أكد في تغريدة نشرها قبل ساعات، التنسيق مع شركاء الاتحاد عبر المحيط الأطلسي لمواجهة القرار الروسي، مشيراً إلى أن “أفعال موسكو غير القانونية لن تمر دون عقاب”، على حد تعبيره.

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