ايت الطالب يفتتح مركز صحيا بالقنيطرة ويؤكد: “نسعى إلى تقريب الخدمات الصحية من الساكنة”

2022-02-22 / 9:22 صباحًا
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هبة بريس

أشرف خالد ايت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، رفقة عامل إقليم القنيطرة، وبحضور رئيس جماعة المناصرة، أمس الإثنين، على افتتاح المركز الصحي القروي المستوى الأول أولاد العسال بجماعة المناصرة بإقليم القنيطرة.

وقال خالد ٱيت طالب في تصريح للصحافة، إن افتتاح هذا المركز الصحي القروي، الذي تم تشييده على مساحة تقدر بــ363 متر مربع، يأتي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، المتعلقة بإطلاق إصلاح وتأهيل عميقين للقطاع الصحي، ومن أجل تقريب الخدمات الصحية والعلاجية من الساكنة المحلية بغرض تقليص الفوارق المجالية.

وأفاد أن إعادة بناء وتجهيز هذه المؤسسة الصحية يندرج ضمن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، بكلفة إجمالية قدرها 1.400.000 درهم.

وأورد وزير الصحة والحماية الإجتماعية أن هذا المركز الصحي القروي تم تجهيزه بالمعدات والآليات البيوطبية الأساسية، مشددا على أن طاقم طبي وتمريضي كفء ومؤهل مكون من طبيب عام وممرض رئيسي وثلاث ممرضات سيسهر على سير الخدمات بهذا المركز.

وسيستفيد من خدمات هذا المركز الصحي القروي ما يزيد عن 12 ألف نسمة من ساكنة الجماعة القروية المناصرة، وهي خدمات أساسية من بينها الفحوصات الطبية، العلاجات التمريضية، صحة الأم والطفل، وكذلك تتبع مرضى السل والأمراض المزمنة كالسكري والضغط، إلى جانب الصحة المدرسية وخدمات التوعية والتحسيس.

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