بعد إلغاء حكمه بالإعدام.. “الفرحة” تقتل مسجونا

2022-02-21 / 2:40 مساءً
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هبة بريس - وكالات

في حادثة شديدة الغرابة، توفي رجل إيراني مدان بتهمة القتل لشدة الفرحة التي غمرته، بعد إلغاء حكم الإعدام بحقه.

وقالت صحيفة “همشهري” الإيرانية، إن رجلا يدعى أكبر من سكان مدينة بندر عباس جنوب إيران ارتكب جريمة قتل عام 2004.

وأضافت أن هذا القاتل كان يكافح على مدار 18 عاما كابوس المشنقة.

وفي أثناء المحاكمة، سمع المدان والدي الضحية وقد سامحاه، مما غمره بفرحة كبيرة للغاية أدت إلى إصابته بجلطة، وفقد حياته بعد ساعة من نقله إلى المستشفى.

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