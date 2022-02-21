إنزكان : إحتجاجات على تمرير صفقة خارج الإطار القانوني بالمستشفى المحلي

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تداول رواد الفايسبوك بشكل واسع بمدينة إنزكان ، طريقة تمرير صفقة متعلقة بمكاتب الاستقبال بالمستشفى المحلي، معتبرين انها تمت خارج الإطار القانوني لها .

وحاولت جريدة ” هبة بريس” ربط الاتصال بمدير المستشفى لاخد وجهة نظره في القضية وتعذر ذلك .

في حين وجهت للمدير المسؤول، اتهامات بطريقة تمريره للصفقة المذكورة ، بعد تجاهله نتائج النهائية لعملية فتح الآظرفة لصفقة المتعلقة بمكاتب الاستقبال بالمستشفى، والتي كانت بحسب نفس المصدر تمت في احترام التام لمعايير الشفافية والمنافسة الشريفة بين المتنافسين التي آتى بها قانون الصفقات بالمغرب.

وكانت تسع شركات وطنية قد شاركت في عملية فتح الاظرفة ، وتم الحسم فيها لصالح شركة ݣولدن للخدمات بتاريخ 1-12-2021-

لكن بحسب رواد الفايسبوك، فإن إدارة المستشفى، قد إلتجأت الى التعاقد بموجب ( بوند كوموند) مع شركة أخرى بتاريخ 1_1_2022 ، رغم أن هذه الأخيرة كانت من بين الشركات لم تفوز بالصفقة المذكورة.

الشركة التي تم إختيارها خارج الصفقة، مالكها لا علاقة له بمهن الخدمات حيث يزاول مهنته كحرفي بقطاع النجارة .

وبين الفايسبوكيين ومدير المستشفى، ينتظر الجميع فتح بحث من طرف الوزارة الوصية، وصدور بلاغ في القضية لتنوير الرأي العام، ومعرفة حقيقة ما يجري بالمستشفى المحلي.

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