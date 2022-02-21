بدعوى تهجيرهم.. توقيف “إفريقية” نصبت على أشخاص في أزيد من مليون درهم بالبيضاء

هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء، من توقيف سيدة تنحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية توصلها بست شكايات من ضحايا يتهمون المشتبه فيها بتعريضهم للنصب والاحتيال، عن طريق إيهامهم بالتوسط في تهجيرهم إلى أوروبا للالتحاق بأندية لكرة القدم، وذلك مقابل مبالغ مالية متفاوتة يفوق مجموعها مليون و63 ألف درهم.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنية بالأمر.

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