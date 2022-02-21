الصورة تعبيرية

بدعوى تهجيرهم.. توقيف “إفريقية” نصبت على أشخاص في أزيد من مليون درهم بالبيضاء

2022-02-21 / 12:35 مساءً
0
هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء، من توقيف سيدة تنحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية توصلها بست شكايات من ضحايا يتهمون المشتبه فيها بتعريضهم للنصب والاحتيال، عن طريق إيهامهم بالتوسط في تهجيرهم إلى أوروبا للالتحاق بأندية لكرة القدم، وذلك مقابل مبالغ مالية متفاوتة يفوق مجموعها مليون و63 ألف درهم.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنية بالأمر.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أخنوش: السياق السياسي الحالي يضع الحوار الاجتماعي في وضع مناسب

أخنوش: السياق السياسي الحالي يضع الحوار الاجتماعي في وضع…

2022-02-21 / 12:58 مساءً
Photo of أكادير : 150 تحليل مخبري لتحديد أسباب هروب النحل

أكادير : 150 تحليل مخبري لتحديد أسباب هروب النحل

2022-02-21 / 12:19 مساءً
Photo of عصابة تبيع سيارات في ملكية الغير تستنفر عناصر الدرك بجهة الدار البيضاء سطات

عصابة تبيع سيارات في ملكية الغير تستنفر عناصر الدرك…

2022-02-21 / 12:06 مساءً
Photo of “لارام” تطلق خطا جويا جديدا يربط الدار البيضاء بتل أبيب

“لارام” تطلق خطا جويا جديدا يربط الدار البيضاء بتل…

2022-02-21 / 11:23 صباحًا
Photo of تفاصيل سقوط 4 مهربين إسبان للمخدرات في قبضة درك الجديدة

تفاصيل سقوط 4 مهربين إسبان للمخدرات في قبضة درك…

2022-02-21 / 11:07 صباحًا
Photo of بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.. نقابة للنقل تدعو منخرطيها للإضراب 3 أيام

بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.. نقابة للنقل تدعو منخرطيها للإضراب…

2022-02-21 / 9:40 صباحًا
Photo of أسعار الدجاج تعاود الارتفاع.. ومواطنون يقررون مقاطعته

أسعار الدجاج تعاود الارتفاع.. ومواطنون يقررون مقاطعته

2022-02-21 / 9:14 صباحًا
Photo of طقس الإثنين.. قطرات مطرية وأجواء باردة بهذه المناطق

طقس الإثنين.. قطرات مطرية وأجواء باردة بهذه المناطق

2022-02-21 / 9:05 صباحًا
Photo of وجدة .. توزيع خوذات واقية تخليدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية

وجدة .. توزيع خوذات واقية تخليدا لليوم الوطني للسلامة…

2022-02-20 / 11:42 مساءً
Photo of تبون يلتقي “أبواقه المسمومة” بقطر

تبون يلتقي “أبواقه المسمومة” بقطر

2022-02-20 / 9:55 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق