“لارام” تطلق خطا جويا جديدا يربط الدار البيضاء بتل أبيب

هبة بريس

أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية اليوم الاثنين، أنها ستطلق ابتداء من يوم 13 مارس المقبل، خطا جويا مباشرا جديدا، يربط الدار البيضاء بتل أبيب، موضحة أنه سيتم تشغيل هذا الخط بمعدل 4 ترددات في الأسبوع ليمر في مدة وجيزة إلى 5 ترددات في الأسبوع.

وذكر بلاغ للشركة أنه ستتم برمجة الرحلات المنطلقة من الدار البيضاء أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والأحد، حيث ستقلع الطائرة على الساعة الحادية عشرة و 55 دقيقة مساء (بالتوقيت المحلي)، لتصل إلى تل أبيب على الساعة السادسة و15 دقيقة صباح اليوم الموالي (حسب التوقيت المحلي).

أما الرحلات المنطلقة من تل أبيب، فستتم برمجتها، بحسب المصدر ذاته، أيام الإثنين والأربعاء والخميس والجمعة، حيث ستنطلق الرحلات على الساعة السابعة و15 دقيقة صباحا، لتصل إلى الدار البيضاء على الساعة الثانية عشرة و10 دقائق زوالا.

وخلص البلاغ إلى أن هذا الخط الجوي الجديد يأتي استجابة لتطلعات الجالية المغربية المقيمة بإسرائيل التي تربطها علاقات قوية ومتينة مع بلدها الأصلي. كما يهدف كذلك إلى تسهيل التنقل بين البلدين لمجموع المسافرين من سياح ورجال أعمال مغاربة.

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