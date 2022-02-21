بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.. نقابة للنقل تدعو منخرطيها للإضراب 3 أيام
هبة بريس ـ الدار البيضاء
ما يزال موضوع ارتفاع أسعار المحروقات يثير ردود فعل متباينة بالمغرب و ذلك تزامنا مع موجة غلاء الأسعار التي أرخت بظلالها على الواقع المعيش للمواطنين في الأسابيع الأخيرة.
و بسبب ارتفاع أسعار المحروقات بمحطات توزيع الوقود، دعت نقابة مهنية للنقل منخرطيها لخوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة كاحتجاج على استمرار ارتفاع سعر المحروقات.
و في هذا الصدد، أكدت النقابة الوطنية المتوسطية للنقل و المهن أنها قررت خوض إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام من 20 إلى 22 فبراير الجاري، قابلة للتمديد وفق بلاغ لذات النقابة.
و أوضحت النقابة السالفة الذكر من خلال بلاغها أن قرار الإضراب سيشمل كافة منخرطيها من شاحنات و سيارات أجرة و حافلات، داعية جميع السائقين المهنيين للتضامن و التآزر و الاستجابة لإنجاح الإضراب.
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