“القاتل الصامت ” يُنهي حياة أربعة شبان داخل شقة بالحسيمة

2022-02-20 / 6:50 مساءً
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هبة بريس - الحسيمة

لقي أربعة شبان مصرعهم ، اليوم الأحد 20 فبراير، داخل شقة معدة للكراء بحي “كوزينا” بمدينة الحسيمة، بسبب استنشاقهم لغاز احادي اوكسيد الكربون يحتمل تسربه من سخان للماء .

وعثر على الهالكين الأربعة جثتا هامدة داخل الشقة المفروشة متأثرين باستنشاقهم لغاز “البوتان” حيث تم اخطار المصالح الامنية التي حضرت الى عين المكان مرفوقة بعناصر الوقاية المدنية .

وقد تم نقل جثثت الضحايا صوب مستشودع الاموات قصد اخضاعها للتشريح الطبي لتحديد اسباب الوفاة المباشرة، فيما تم فتح بحث قضائي في انتظار نتائج التشريح الطبي من أجل تحديد ظروف وملابسات هذا الحادث المفجع.

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