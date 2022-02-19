المنتخب الوطني النسوي يفوز وديا على منتخب مالطا

هبة بريس - الرياضة

فاز المنتخب الوطني النسوي في مباراته الودية الأولى من الدوري الدولي الودي “VisitMalta Women’s International Tournament “والذي ينضمه الإتحاد المالطي لكرة القدم.

وفاز المنتخب الوطني النسوي في المباراة التي جمعته مساء يومه السبت 19 فبراير 2022 بالمنتخب المالطي بنتيجة هدف لصفر سجلته اللاعبة سناء المسعودي في الدقيقة 26 من هذه المباراة، والتي إحتضنها ملعب طوني بيزينا بمدينة باولا المالطية.

ويواجه منتخبنا الوطني النسوي منتخب مولدوفيا في مباراته الثانية من هذا الدوري الدولي الودي الذي تحتضنه مالطا إلى غاية 22 من شهر فبراير الجاري، وذلك يوم الثلاثاء 22 فبراير ابتداء من الساعة الرابعة مساء على نفس أرضية المباراة الأولى.

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