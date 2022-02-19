استمرار البحث عن 12 مفقودا إثر حريق عبارة باليونان

2022-02-19 / 9:42 مساءً
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هبة بريس - وكالات

تتواصل جهود البحث عن 12 مفقودا بعد أن شب حريق في عبارة بالقرب من شواطئ جزيرة كورفو اليونانية.

ويعتقد أن جميع المفقودين من سائقي الشاحنات من بلغاريا واليونان وتركيا وليتوانيا، حسب ما أفادت السلطات اليونانية.

وكانت النيران التي اشتعلت في العبارة الجمعة ما تزال مندلعةبعد مضي 24 ساعة، معيقة عمليات الإنقاذ. ولم يعرف بعد سبب الحريق.

وقد تم إجلاء 280 شخصا ونقل اثنان بالجو بعد أن حاصرتهم النيران داخل العبارة.

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