قيادي بالبيجيدي :” بنكيران يمارس السياسة بدون علم “

هبة بريس - الرباط

هاجم امحمد الهلالي القيادي بحزب العدالة والتنمية ، عبد الاله بنكيران بعد خرجته اليوم السبت على هامش انعقاد المجلس الوطني “للمصباح”والتي طالب فيها بنكيران بالتريث في مهاجمة حكومة عزيز اخنوش .

وكتب الهلالي تدوينات على صفحته الرسمية بفايسبوك، اعتبر فيها ان بنكيران يمارس “السياسة بدون علم”، وكتب قائلا، “من غرائب السياسة بدون بوصلة، هو الدعوة إلى التمهل في معارضة الحكومة وفقا للتموقع السياسي، وحسب قرار المجلس الوطني الذي قرر الاصطفاف في المعارضة، والتعجل في معارضة المعارضة الشعبية، بمزاعم مبنية للمجهول” يقول الهلالي .

وقال الهلالي انه قاطع دورة المجلس الوطني للبيجيدي الحالية “كموقف سياسي في ظل هيمنة الهيئة التنفيذية على الهيئة التداولية، وتبعية هذه الأخيرة في الاختيارات وفي وضع جدول الأعمال”.

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