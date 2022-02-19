درك الجديدة يضبط سيارة سلع محملة بطنين من المخدرات

أحمد مصباح - الجديدة

إثر كمين محكم على منافذ الطريق الرابطة بين مدارة “المصور راسو”، والمنطقة الصناعية “الجرف الأصفر”، حوالي 15 كيلومترا جنوب الجديدة، ضبط المتدخلون الدركيون من المركز القضائي لدى سرية الجديدة، التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، في حدود الساعة الواحدة من صبيحة اليوم السبت، سيارة من نوع “فياط”، مخصصة لنقل السلع والبضائع، محملة ب70 رزمة من مخدر الشيرا. وقد كانت هذه الشحنة التي قدر وزنها بطنين، معدة للتهريب بحرا عبر شواطئ الجديدة، إلى الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، في إطار الاتجار الدولي للمخدرات.

هذا، وفيما لاذ المهربون بالفرار إلى وجهات مجهولة، تحت جنح الظلام، عبر المسلك المتربة، والحقول والأراضي الخلاء، حجز عناصر المركز القضائي السيارة المحملة بالمخدرات، التي تخلى عنها المهربون. حيث تخضعها للخبرة فرقة التشخيص القضائي، التابعة للشرطة العلمية لدى سرية الدرك الملكي للجديدة.

وتأتي هذه العملية، التي تندرج في إطار الاستراتيجية الأمنية الجديدة، التي اعتمدها الكولونيل ماجور سعيد بن بلا، الذي عينته مؤخرا القيادة العامة بالرباط، على رأس القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، والتي يشمل نفوذها الترابي سرية الجديدة وسرية سيدي بنور.. (تأتي) على بعد أقل من ثلاثة أيام على تدخل دركي أسفر عن إيقاف 4 مهربين دوليين إسبان، بشاطئ سيدي بونعايم، بتراب جماعة اثنين اشتوكة، وكذا، على بعد أقل من شهر على عملية مماثلة، تم في إطارها إيقاف 5 بحارة يتحدرون من إقليمي الجديدة وسيدي بنور، بعد أن رصد جهاز الرادار لدى الدرك البحري بالجرف الأصفر، في عرض سواحل الجديدة، في منطقة أولاد غانم، قاربيهما اللذين دخلا في اتصال، حوالي 10 دقائق، مع جسم كبير، يرجح أن يكون “زودياك”، قبل أن ينطلق الأخير في اتجاه المياه الدولية.

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