“الناتو” يدعو روسيا إلى سحب قواتها من الحدود ويؤكد: “الخطر قائم وقريب”

2022-02-19 / 11:26 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، أن روسيا حشدت أكبر حجم من القوات على حدود أوكرانيا منذ الحرب الباردة، داعيا روسيا لسحب قواتها من منطقة الحدود كأول خطوة لخفض التصعيد.

وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر ميونيخ للأمن، جمعه برئيسة المفوضة الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم السبت، إن “روسيا حشدت في هذه الأيام الخطيرة لأوروبا أكبر حجم من القوات على حدود أوكرانيا منذ الحرب الباردة”، متابعا “لا نعرف ما سيحدث لكن الخطر قائم وقريب”.

ودعا ستولتنبرغ روسيا لسحب قواتها من الحدود الأوكرانية كأول خطوة للتوصل إلى حل سلمي، مؤكدا أنه “رغم ادعاءات موسكو بسحب القوات وخفض التصعيد لم نر أي إشارات على تحقق ذلك”.

وأكد أن الوقت ليس متأخرًا لروسيا لكي تغير طريقها وتتراجع وتقبل حلا سياسيا، موضحا أن “حلف الناتو ملتزم بالحوار مع موسكو لاتخاذ خطوات متبادلة وقدمنا مقترحات مكتوبة إلى روسيا”.

وأشار أمين عام الناتو أن موسكو تحاول تغيير مجرى التاريخ وتعزيز نفوذها وقوتها و”الحد من حق الناتو في الدفاع عن نفسه”، على حد قوله.

كما أوضح أن روسيا تريد سحب كل قوات الناتو من الدول التابعة له، مبينا “جميعنا حلفاء داخل الناتو ونفعل ما بوسعنا للدفاع عن بعضنا وأنفسنا”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أوكرانيا تعلن عن مقتل أول جنودها خلال تبادل القصف

أوكرانيا تعلن عن مقتل أول جنودها خلال تبادل القصف

2022-02-19 / 11:13 صباحًا
Photo of بايدن: بوتين قرر غزو أوكرانيا وسيفعل ذلك خلال الأيام المقبلة

بايدن: بوتين قرر غزو أوكرانيا وسيفعل ذلك خلال الأيام…

2022-02-19 / 10:58 صباحًا
Photo of بوتين يصدر مرسوما باستدعاء جنود الاحتياط للتدريب العسكري

بوتين يصدر مرسوما باستدعاء جنود الاحتياط للتدريب العسكري

2022-02-19 / 9:55 صباحًا
Photo of القوات الأوكرانية تقصف مناطق سكنية في دونيتسك

القوات الأوكرانية تقصف مناطق سكنية في دونيتسك

2022-02-19 / 9:30 صباحًا
Photo of إغلاق مجلس العموم الكندي استثنائيا لأسباب أمنية

إغلاق مجلس العموم الكندي استثنائيا لأسباب أمنية

2022-02-18 / 7:01 مساءً
Photo of بروكسيل.. اختتام أشغال قمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الإفريقي

بروكسيل.. اختتام أشغال قمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الإفريقي

2022-02-18 / 4:56 مساءً
Photo of الغنوشي: البرلمان عائد والشعب سيتخلص من قيس سعيد

الغنوشي: البرلمان عائد والشعب سيتخلص من قيس سعيد

2022-02-18 / 2:04 مساءً
Photo of روسيا تعلن انسحابات جديدة لقواتها من حدود أوكرانيا

روسيا تعلن انسحابات جديدة لقواتها من حدود أوكرانيا

2022-02-18 / 10:53 صباحًا
Photo of فاجعة ريان تتكرر.. وفاة الطفل حيدر بعد إخراجه من البئر

فاجعة ريان تتكرر.. وفاة الطفل حيدر بعد إخراجه من…

2022-02-18 / 9:20 صباحًا
Photo of خمسة قتلى جراء أجواء عاصفة تجتاح شمال أوروبا

خمسة قتلى جراء أجواء عاصفة تجتاح شمال أوروبا

2022-02-17 / 10:43 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق