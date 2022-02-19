أوكرانيا تعلن عن مقتل أول جنودها خلال تبادل القصف

هبة بريس - وكالات

أعلن الجيش الأوكراني مقتل أحد جنوده، صباح اليوم السبت، خلال قصف متبادل مع القوات العسكرية التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في دونباس.

ونقلت صحيفة “ذا غارديان” بيان الجيش الأوكراني الذي أعلن فيه عن سقوط أول قتيل ضمن صفوفه خلال تبادل للقصف المدفعي مع القوات العسكرية التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في دونباس.

وصرح الجيش الأوكراني أنه رصد عشرات الانتهاكات لوقف إطلاق النار من قبل القوات العسكرية التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك التي ردت بالقصف على تجمعات سكنية مستخدمة المدفعية الثقيلة.

هذا وتتبادل السلطات الأوكرانية وجمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان (المعلنتان من جانب واحد) اتهامات بخرق اتفاقات مينسك وانتهاك نظام وقف إطلاق النار.

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