الأمم المتحدة.. وفد برلماني مغربي يجري سلسلة من المباحثات بنيويورك

هبة بريس

أجرى وفد برلماني مغربي، بنيويورك، سلسلة من المحادثات مع نظرائه من عدة دول مشاركة في جلسة الاستماع البرلمانية لعام 2022 بالأمم المتحدة المنعقدة يومي 17 و18 فبراير الجاري.

وفي إطار الدبلوماسية البرلمانية، التي تشكل دعامة قوية للدبلوماسية التقليدية، ركزت هذه المحادثات على التعاون الثنائي، لا سيما في المجال البرلماني، والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وإرساء أسس علاقات دائمة بين الهيئات واللجان البرلمانية من الجانبين.

ويضم الوفد المغربي، الذي يشارك في هذا الحدث، مصطفى الرداد، عضو عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وعمر احجيرة عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وفؤاد القادري النائب الثالث لرئيس مجلس المستشارين وعضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وكمال أيت ميك عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، وحسن شوميس عضو فريق الأصالة والمعاصرة، وعبد الواحد درويش، مستشار عام مكلف بالدبلوماسية البرلمانية. وهكذا، أجرى أعضاء الوفد لقاء مع الوفد البرلماني الإسرائيلي برئاسة عضوي الكنيست آفي ديكتر وشارون روف-أوفير.

وخلال هذا اللقاء، سلط الجانبان الضوء على العلاقات الثقافية والتاريخية التي تربط البلدين، لاسيما من خلال اليهود المغاربة في إسرائيل، مؤكدين أن العلاقات المغربية الإسرائيلية تتمتع بمستقبل مشرق، وذلك بفضل الاتفاقات التي تم توقيعها مؤخرا بين الطرفين.

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