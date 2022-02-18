تطوان..مرصد الشمال يطالب بالتحقيق في فساد “أمانديس” أضاع على مدينة مرتيل مبلغ 580 مليون

2022-02-18 / 2:07 مساءً
0
هبة بريس - مكتب طنجة

طالب مرصد الشمال لحقوق الانسان بالتحقيق في ما قال أنها قضية فساد متورطة فيها شركة أمانديس المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بمدينة تطوان ، أضاعت على مدينة مارتيل مبلغ 580 مليون سنتيم .

وأضاف مرصد الشمال لحقوق الانسان، أنه حصل على معطيات دقيقة تتعلق بحالة فساد واضحة متورط فيها مسؤولوا شركة أمانديس بتطوان تتعلق بتواطؤ مكشوف مع أحد لوبيات العقار بمرتيل عبر ” إعفائه” عن أداء مبلغ 580 مليون سنتيم مستحقة على أحد مجمعاته السكنية بالمدينة، يتم تخصيصها – حصرا – لإنجاز مشاريع البنية التحتية لفائدة الأحياء الناقصة التجهيز وغير مهيكلة بمرتيل، خارج ميزانية الاستثمار التي تخصصها أمانديس للبنيات الكبرى، كما هو منصوص عليها بكناش التحملات الخاص بالشركة.

واسترسل المرصد بالقول أنه ” لولا التورط المباشر لمسؤولي شركة أمانديس تطوان لما تم ” إعفاء ” الشركة المنجزة للتجمع السكني المذكور، خصوصا أنه لا يمكن لعاقل أن يقتنع بالمبررات التي يحاولون ترويجها، بأنه ذلك وقع سهوا. وذلك في الوقت الذي تسارع شركة فيوليا عبر فرعها أمانديس في مص دماء المواطنين عبر فواتير متلاعب فيها – نظام الأشطر – مع بداية العد العكسي لنهاية العقد الذي يجمعها مع وزارة الداخلية والجماعات الترابية بالجهة.”

وطالب المرصد بفتح تحقيق من طرف الجهات الوصية التي هي وزارة الداخلية، النيابة العامة.
.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of يهم السائقين.. إطلاق خدمة الأداء الإلكتروني لغرامات المخالفات

يهم السائقين.. إطلاق خدمة الأداء الإلكتروني لغرامات المخالفات

2022-02-18 / 3:48 مساءً
Photo of وهبي يدشن مركز القاضي المقيم باوطاط الحاج وقسم قضاء الأسرة بميسور

وهبي يدشن مركز القاضي المقيم باوطاط الحاج وقسم قضاء…

2022-02-18 / 12:49 مساءً
Photo of 7 أشخاص ضمنهم 3 قاصرين.. الأمن يوقف “عصابة الحي المحمدي”

7 أشخاص ضمنهم 3 قاصرين.. الأمن يوقف “عصابة الحي…

2022-02-18 / 11:17 صباحًا
Photo of مندوبية “السجون” تعلن استئناف الزيارات العائلية

مندوبية “السجون” تعلن استئناف الزيارات العائلية

2022-02-18 / 11:07 صباحًا
Photo of تعليمات ولائية تخرج السلطات لمحاربة احتلال الملك العمومي بشوارع البيضاء

تعليمات ولائية تخرج السلطات لمحاربة احتلال الملك العمومي بشوارع…

2022-02-18 / 10:42 صباحًا
Photo of أمن كلميم يطيح بعصابة متخصصة في السرقة ويحجز أسلحة بيضاء

أمن كلميم يطيح بعصابة متخصصة في السرقة ويحجز أسلحة…

2022-02-18 / 10:18 صباحًا
Photo of يهم السائقين.. انقطاع حركة السير بالطريق الرابط بين الريش وميدلت

يهم السائقين.. انقطاع حركة السير بالطريق الرابط بين الريش…

2022-02-18 / 9:38 صباحًا
Photo of أمن مراكش يوقف مواطنا “هنديا” مبحوث عنه دوليا

أمن مراكش يوقف مواطنا “هنديا” مبحوث عنه دوليا

2022-02-18 / 9:35 صباحًا
Photo of وكالة بيت مال القدس الشريف: تعبئة 3.7 مليون دولار خلال سنة 2021

وكالة بيت مال القدس الشريف: تعبئة 3.7 مليون دولار…

2022-02-18 / 8:30 صباحًا
Photo of مكافحة تهريب المخدرات.. الشرطة المغربية تشارك في عملية دولية كبرى بأمريكا اللاتينية وأوروبا

مكافحة تهريب المخدرات.. الشرطة المغربية تشارك في عملية دولية…

2022-02-18 / 8:00 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق