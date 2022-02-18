الغنوشي: البرلمان عائد والشعب سيتخلص من قيس سعيد

هبة بريس - وكالات

انتقد رئيس البرلمان التونسي المجمدة أعماله، راشد الغنوشي، رئيس الجمهورية قيس سعيد ووصفه بالدكتاتور، مؤكدا أن “البرلمان عائد والشعب سيتخلص من قيس سعيد كما تخلص من دكتاتوريين قبله”.

كما انتقد الغنوشي في تصريح أعضاء الحملة التفسيرية لقيس سعيد قائلا: “تُطلّ علينا وجوه لا يعرف لها أي نشاط سياسي ويقدمون أنفسهم على أنّهم أعضاء حملته التفسيرية، لكنهم يذكروننا بدعاة التشيّع الذين يتم تدريبهم في السر ثم يخرجون يتكلّمون بلغة واحدة”.

وأضاف: “المشكل مع قيس سعيّد ليس أنه سني أو شيعي بل كونه يريد أن يلغي الثورة التونسية والسلطة القضائية، والاستيلاء على كل السلطات وتدميرها”.

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