تعليمات ولائية تخرج السلطات لمحاربة احتلال الملك العمومي بشوارع البيضاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تلقت مختلف عمالات الدار البيضاء تعليمات ولائية صارمة لضرورة التعامل بحزم مع ظاهرة احتلال الملك العمومي خاصة بالمناطق و الأحياء و الشوارع التي تشهد حركية كثيفة.

و مباشرة فور تلقيها التعليمات، ساد استنفار كبير منذ عشية أمس بمختلف أحياء العاصمة الاقتصادية حيث باشرت السلطات المحلية مدعمة بعناصر الأمن و القوات المساعدة حملات تروم إنهاء احتلال الملك العمومي.

و شن عناصر السلطة و القوة العمومية حملات مكثفة طيلة يوم أمس على عدد من المناطق التي كانت تشهد ظاهرة احتلال الملك العام دون سند قانوني، حيث تم حجز مجموعة من العربات و هدم عدد من الأكواخ البلاستيكية و الخشبية التي كانت تستعمل كمستودعات تخزين أو كأماكن للبيع.

كما شملت عملية محاربة احتلال الملك العام ببعض المناطق هدم أسوار حديدية و إسمنتية غير قانونية ببعض التجمعات و الإقامات السكنية، حيث استعان عناصر السلطة بجرافات لهذا الغرض، فضلا على واجهات عدد من المحلات و المقاهي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0