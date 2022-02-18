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بالفيديو.. عصابة ملثمين مسلحة تخلق الرعب بالبيضاء و تخرب عشرات السيارات

2022-02-18 / 10:03 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

عاشت منطقة الحي المحمدي بالدار البيضاء ليلة سوداء بعد هجوم عصابة من الملثمين على سيارات و أملاك المواطنين و تخريبها.

و شهد الحي المحمدي في ساعة متأخرة من ليلة أمس هجوم عدد من الأفراد المجهولي الهوية، كانوا مددجين بالعصي و الهراوات و الحجارة و بعض الأدوات الحديدية على أملاك الغير.

و حسب شهادات استقتها هبة بريس من عين المكان، فقد تفاجأ ساكنة و عمال المنطقة بملثمين و هم يعيثون فسادا في مملتكاتهم بعد أن قاموا بتخريب أكثر من 30 سيارة ليفروا بعد ذلك لوجهة مجهولة.

و مباشرة فور تلقيها إخباريات بالموضوع، هرعت لعين المكان دوريات من عناصر الأمن التي قامت بفتح تحقيق في هذا الحادث مستعينة بكاميرات المراقبة المثبتة في عدد من المقاهي و المحلات و المعامل.

تفاصيل أوفى بخصوص هذا الهجوم الليلي لمثلمين بالحي المحمدي بالدار البيضاء في هذا المقطع المصور بكاميرا هبة بريس:

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