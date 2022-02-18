طقس الاربعاء
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طقس الجمعة.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2022-02-18 / 7:00 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن يظل الطقس باردا نسبيا مع تكون صقيع محلي خلال الصباح و الليل، و ذلك فوق المرتفعات والهضاب العليا الشرقية.

كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة ومصحوبة بكتل ضبابية أو أمطار جد خفيفة ومحلية على السهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، وأيضا على سواحل البحر الأبيض المتوسط.

كما يرتقب نزول قطرات مطرية متفرقة فوق مرتفعات الأطلس الكبير خلال الظهيرة. وخلال النصف الثاني من الليل، ستنزل بعض الأمطار الضعيفة فوق كل من سواحل المحيط الأطلسي الممتدة شمال آسفي، ومنطقة طنجة و الريف الغربي. هذا مع تناثر حبات من الغبار محليا بداخل أقاليمنا الجنوبية.

وستكون الرياح معتدلة القوة، وستهب من الجنوب بالمنطقة الشرقية، ومن الشرق بداخل الأقاليم الجنوبية ومن الشمال بالسواحل الوسطى و الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 4 درجات وثلاث درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 1 درجة وست درجات بالريف وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 6 و12 درجة بكل من شمال ووسط البلاد، إضافة إلى السفوح الجنوبية الشرقية. وستكون ما بين 12 و18 درجة بالأقاليم الجنوبية وبمنطقة سوس.

وستعرف درجات الحرارة خلال النهار بعض الارتفا ع الطفيف فوق المناطق الشمالية-الشرقية، بينما ستكون في انخفاض أو مستقرة نوعا ما بباقي جهات المملكة.

وبخصوص حالة البحر، فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على الساحل الأطلسي، وسيصبح هائجا إلى قوي الهيجان تدريجيا ابتداء من الصباح وذلك ما بين المهدية وطرفاية.

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