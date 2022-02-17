وجدة .. ايقاف عشريني متورط في ترويج مخدر الكوكايين والمشروبات الكحولية

2022-02-17 / 5:56 مساءً
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هبة بريس : وجدة

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، صباح اليوم الخميس 17 فبراير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 22 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في ترويج مخدر الكوكايين والمشروبات الكحولية بدون رخصة.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه وهو في حالة تلبس بحيازة وترويج كمية من المشروبات الكحولية المهربة، قبل أن تمكن عملية التفتيش المنجزة بداخل منزله من حجز 116 قنينة من المشروبات الكحولية، فضلا عن قناع حاجب للمعطيات التشخيصية وثلاثة أسلحة بيضاء.

كما أسفرت الأبحاث والتحريات عن تحديد هوية شريكه في هذا النشاط الإجرامي، حيث مكنت عملية التفتيش المنجزة بمسكنه من حجز ميزان إلكتروني وجرعات من مخدر الكوكايين، فضلا عن دراجتين ناريتين يشتبه في كونها تحمل لوحات ترقيم مزورة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، فيما لازالت التحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثاني الذي تم تحديد هويته الكاملة.

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