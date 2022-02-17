جرادة .. الساكنة تحتج ضد سحب العدادات وتطالب السلطات بتسريع البديل الاقتصادي

2022-02-17 / 5:37 مساءً
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هبة بريس : وجدة

خرجت المئات من ساكنة مدينة جرادة صباح اليوم الخميس 17 فبراير الجاري، في مسيرة احتجاجية ضد إقدام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنزع عدادات لبعض المواطنين.

وحسب الناشط مصطفى ادعينن لموقع هبة بريس، أكد انه بعد معركة نضالية دامت لأزيد من خمس سنوات، تمثلت في مقاطعة آداء فواتير الماء والكهرباء ، وفي انتظار الحلول ، أقدم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على خطوة نزع العدادات لبعض المواطنين مما أدى إلى خروج شريحة واسعة من الساكنة المتضررة منددين بهاته الممارسات الشنيعة ومستنكرين الواقع المزري الذي يعيشونه مطالبين بالحلول وكذا بالبديل الاقتصادي التي وعدهم بها من طرف السلطات بعد الحراك.
وهذا، وجهت السلطات المحلية للمتضررين من سحب عداداتهم من أجل الحوار مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حيث تم تكوين لجنة بالخصوص.

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