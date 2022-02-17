الدار البيضاء – سطات .. نسبة ملء السدود تفوق 41 في المائة

هبة بريس

أفادت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية ( ABHBC ) بأن نسبة ملء السدود على مستوى جهة الدار البيضاء – سطات ، وصلت 44ر41 في المائة بتاريخ 17 فبراير الجاري .

ووفق معطيات أوردتها الوكالة بموقعها الإلكتروني، فإن نسبة ملء السدود في الجهة ، سجلت خلال الفترة نفسها من السنة الماضية ، 32ر61 في المائة ، ومخزون مائي للسدود بلغ 679.101 مليون متر مكعب .

وحسب المعطيات ذاتها، فالمخزون المائي للسدود، التي تبلغ طاقتها الاستيعابية الإجمالية 1107,524 مليون متر مكعب ، بلغ إلى حدود يوم (17 فبراير) ما مجموعه 458.929 مليون متر مكعب .

وتبعا للمصدر نفسه، فإن حقينة سد سيدي محمد بن عبد الله (الصخيرات تمارة) بلغت 411.471 مليون متر مكعب ، بنسبة ملء بلغت 42.21 في المائة، مقابل 617.82 مليون متر مكعب خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية . وفي ما يخص حقينة سد تامسنا في منطقة بن أحمد (إقليم سطات)، فبلغت 23.931 مليون متر مكعب ، بمعدل ملء وصل إلى 41.98 في المائة، مقابل 58.42 في المائة (33.297 مليون متر مكعب)، خلال السنة الماضية .

بينما سجل سد الملاح نسبة ملء بلغت 40.51 في المائة (14.177 مليون متر مكعب)، مقابل 18.339 مليون متر مكعب ، التي تم تسجيلها السنة الماضية .

وبالنسبة لسد الح يمر (سطات)، فقد بلغت نسبة الملء 12.3 في المائة (1.722 مليون متر مكعب)، مقابل 2.065 مليون متر مكعب، التي تم تسجيلها السنة المنصرمة.

أما سد عين كوشية، فقد سجل نسبة ملء بلغت 65.41 في المائة (7,195 مليون متر مكعب)، مقابل 7,208 مليون متر مكعب خلال الفترة عينها خلال السنة المنفرطة.

وبخصوص سد زمرين، فقد سجل نسبة ملء بلغت 87.3 في المائة (433 ألف متر مكعب)، مقابل 372 ألف متر مكعب ، خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية .

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