عشر مذكرات بحث وحجز مخدر الشيرا.. أمن السمارة يطيح بخمسينية

هبة بريس-أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصدر مأذون، أن فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة السمارة، قد تمكنت مساء يوم الثلاثاء 15 فبراير الجاري، من توقيف امرأة عمرها 52 سنة مبحوث عنها، ويشتبه تورطها في قضايا تتعلق بالحيازة والاتجار في مخدر الشيرا، والمشروبات الكحولية وصنع وترويج مسكر ماء الحياة.

وقد تمكنت مصالح الشرطة القضائية من توقيف المشتبه فيها بعد إعداد كمين لها على مستوى الحي الحسني بمدينة السمارة، متلبسة بحيازتها لكمية من المشروبات الكحولية.

و بعد عملية التفتيش التي أجريت داخل مسكنها، أسفرت عن حجز 6810 غرام من مخدر الشيرا، 22 قنينة سعة 70سل من المشروبات الكحولية، وكذا 75 لترا من صافي مسكر ماء الحياة، فيما تم إتلاف 250 لترا من المواد المخمرة، بالإضافة إلى معدات مصنع تقليدي خاص بتقطير مسكر ماء الحياة، ومبلغ مالي يشتبه كونه من عائدات أنشطتها الإجرامية.

حيث تم إخضاع هوية المشتبه فيها، للتنقيط بقاعدة بيانات الأشخاص المطلوبين قضائيا، فتبين أنها تشكل موضوع أبحاث وطنية بموجب عشر مذكرات بحث.

يضيف نفس المصدر، أنه تم وضع المشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية، لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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