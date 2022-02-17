الجامعة توقف أشهر مشجعة بالمغرب و تحرمها من ولوج الملاعب بعد سبها للحكام

2022-02-17 / 10:24 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

نشر الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لائحة العقوبات التأديبية التي أصدرتها اللجنة المركزية للتأديب الخاصة بالبطولة الاحترافية في قسمها الأول.

و قررت اللجنة الجامعية توقيف خديجة بلمراكشي، المرخص لها من طرف فريق يوسفية برشيد لحضور المباراة التي جمعته بالفتح الرياضي، لثماني مباريات نافذة، مع حرمانها من ولوج الملاعب الكروية طيلة هذه المدة.

كما تم بالإضافة لذلك، تغريم فريق يوسفية برشيد مبلغ 20 ألف درهما، بناءا على المادة 86 من مدونة التأديب، وذلك للسب والقدف في حق حكم المباراة.

و تعتبر خديجة بلمراكشي، عاشقة فريق أولاد حريز، من بين أشهر و أقدم المشجعات الكرويات في الملاعب المغربية رفقة الحاجة فاطمة العويسي المشجعة الشهيرة لنادي الدفاع الحسني الجديدي.

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