طقس الاربعاء
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طقس الخميس.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2022-02-17 / 7:00 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا مع تكون صقيع محلي خلال الصباح والليل بالمناطق الداخلية للبلاد، خصوصا بالجبال والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية ووالماس وهضاب الفوسفاط.

كما سيلاحظ تشكل كتل ضبابية فوق بعض السواحل الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى صافية بمجموع ربوع المملكة، هذا إلى جانب تناثر كثيف لحبات من الغبار بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح قوية من الشرق نوعا ما محليا بالأقاليم الصحراوية. وستهب من الشمال معتدلة القوة فوق السواحل الممتدة من الجديدة الى الصويرة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و00 درجة بمرتفعات الأطلس، ما بين 00 و05 درجات بالريف والمنطقة الشرقية ما بين 05 و 12 درجة بكل من شمال ووسط البلاد إضافة إلى السفوح الجنوبية الشرقية، وستكون ما بين 11 و 18 درجة بباقي الأرجاء الأخرى.

وستعرف درجات الحرارة العليا ارتفاعا طفيفا فوق معظم أنحاء المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان ما بين رأس سبارتيل والعرائش، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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