من الدراما الخليجية.. رجاء بلمير تلج مجال التمثيل

نجلاء مزيان: هبة بريس

أعلنت الفنانة المغربية رجاء بلمير ولوجها لعالم التمثيل عبر مشاركتها في المسلسل الخليجي “سنوات الجريش” الذي ستجسد فيه دور البطولة، و الذي سيتم عرضه برمضان القادم على قناة mbc .

و نشرت بلمير كواليس تصوير العمل عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”، معربة عن سعادتها بهذه التجربة التي تخوضها لأول مرة.

و في هذا الصدد كتبت بلمير عبر نفس المنصة : “يسعدني ويشرفني أن أطل عليكم في رمضان بـ”سنوات الجريش” مع نخبة من فنانين الخليج والوطن العربي، نسألك اللهم التوفيق”.

و يضم المسلسل نخبة من الممثلين الخليجيين أبرزهم الفنانة حياة الفهد، حسن البلام، حمد العماني، علي السبع، حبيب غلوم، هبة الحسين، عبدالله الخضر، ليلى السلمان وستيفاني صليبا….

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1