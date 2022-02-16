من الدراما الخليجية.. رجاء بلمير تلج مجال التمثيل

2022-02-16 / 3:12 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

أعلنت الفنانة المغربية رجاء بلمير ولوجها لعالم التمثيل عبر مشاركتها في المسلسل الخليجي “سنوات الجريش” الذي ستجسد فيه دور البطولة، و الذي سيتم عرضه برمضان القادم على قناة mbc .

و نشرت بلمير كواليس تصوير العمل عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”، معربة عن سعادتها بهذه التجربة التي تخوضها لأول مرة.

و في هذا الصدد كتبت بلمير عبر نفس المنصة : “يسعدني ويشرفني أن أطل عليكم في رمضان بـ”سنوات الجريش” مع نخبة من فنانين الخليج والوطن العربي، نسألك اللهم التوفيق”.

و يضم المسلسل نخبة من الممثلين الخليجيين أبرزهم الفنانة حياة الفهد، حسن البلام، حمد العماني، علي السبع، حبيب غلوم، هبة الحسين، عبدالله الخضر، ليلى السلمان وستيفاني صليبا….

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