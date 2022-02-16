سدود المغرب
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طنجة-تطوان-الحسيمة: المخزون المائي للسدود يفوق 880 مليون متر مكعب

2022-02-16 / 12:22 مساءً
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هبة بريس

أفاد تقرير للمديرية العامة للمياه، التابعة لوزارة التجهيز والماء، بأن المخزون المائي للسدود الواقعة بتراب جهة طنجة-تطوان-الحسيمة يفوق 880 مليون متر مكعب.

وتابع التقرير أن المخزون المائي بسدود جهة الشمال يبلغ، الى حدود اليوم الثلاثاء، 880.6 مليون متر مكعب، أي ما يعادل 51.14 في المائة من سعة الحقينة الإجمالية لهذه السدود والتي تناهز 1721.76 مليون متر مكعب، مبرزا أن المخزون المائي خلال الفترة ذاتها من العام الماضي كان يصل إلى 1229.9 مليون متر مكعب.

ويصل المخزون المائي بسد وادي المخازن بالعرائش، أكبر سدود الجهة، إلى 448.8 مليون متر مكعب، بمعدل ملء يناهز 66.7 في المائة، مقابل 670.7 مليون متر مكعب العام الماضي، أي بمعدل ملء يفوق 99.7 في المائة، بينما يصل مخزون سد دار خروفة إلى 185.2 مليون متر مكعب (38.6 في المائة)، مقابل 244.8 مليون متر مكعب (51 في المائة) العام الماضي.

وبتراب عمالة طنجة اصيلة، يبلغ المخزون المائي لسد 9 أبريل 1947 إلى 49.7 مليون متر مكعب (16.6 في المائة)، مقابل 72.4 مليون متر مكعب (24.1 في المائة) العام الماضي، بينما بسد ابن بطوطة فقد وصل المخزون إلى 7.7 مليون متر مكعب (26.6 في المائة)، مقابل 28.7 مليون متر مكعب (98.5 في المائة) العام الماضي.

أما بإقليم الفحص أنجرة، يحتوي سد طنجة المتوسط على 17.5 مليون متر مكعب (79.6 في المائة)، مقابل 14.3 مليون متر مكعب (65 في المائة) قبل عام، فيما يحجز سد مولاي الحسن بن المهدي 16.3 مليون متر مكعب (69.6 في المائة)، مقابل 17.4 مليون متر مكعب (74.1 في المائة) العام الماضي .

بينما بإقليم تطوان، فقد مكن سد الشريف الإدريسي من توفير 100.37 مليون متر مكعب ( 82.5 في المائة)، مقابل 120.9 مليون متر مكعب (99.3 في المائة) قبل عام، فيما يبلغ مخزون سد النخلة 2.93 مليون متر مكعب (69.6 في المائة)، مقابل 4.2 مليون متر مكعب (100 في المائة) قبل سنة.

ويصل المخزون المائي لسد اسمير بعمالة المضيق الفنيدق 33.7 مليون متر مكعب (86.4 في المائة)، مقابل 34.6 مليون متر مكعب (88.7 في المائة)، بينما يبلغ المخزون بسد شفشاون 10.9 مليون متر مكعب (89.2 في المائة)، مقابل 12.2 مليون متر مكعب (100 في المائة) قبل سنة.

أما بإقليم الحسيمة، فقد وصل المخزون المائي لسد محمد بن عبد الكريم الخطابي إلى 6.8 مليون متر مكعب (57.9 في المائة)، مقابل 8.9 مليون متر مكعب (75.3 في المائة)، وبسد الجمعة إلى 0.7 مليون متر مكعب (14.5 في المائة)، مقابل 0.8 مليون متر مكعب (14.8 في المائة) قبل سنة.

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