ساكنة أولاد صالح تحتج: “نعاني التهميش و حنا محسوبين على كازا غير بالإسم”

2022-02-16 / 11:21 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

غضب كبير يسود في صفوف ساكنة أولاد صالح ضواحي الدار البيضاء و خاصة المستفيدين من الترحيل من دور الصفيح و البنايات الآيلة للسقوط بالعاصمة الاقتصادية و الذين تم ترحيلهم لهاته المنطقة.

و حسب شهادات استقتها هبة بريس، فالمنطقة التي تم ترحيل المستفيدين لها بجماعة أولاد صالح بالقرب من بوسكورة لا تتوفر على المنشآت و البنية التحتية الضرورية لضمان حياة كريمة خاصة أنهم تعودوا لعقود على السكن وسط الدار البيضاء.

و أوضح بعض شباب المنطقة أن غياب مصانع و معامل بالمنطقة المرحلين لها تسببت في بطالة أغلب اليد العاملة المرحلة من البيضاء لأولاد صالح، فضلا على غياب ملاعب القرب و دور الشباب و الأسواق النموذجية و بعد المؤسسات التعليمية و غيرها من المشاكل التي حولت حياة عدد من الساكنة لمعاناة.

و أكد سكان أولاد صالح أنهم متضررين بشكل كبير حيث أن غياب المرافق الأساسية دفع لانتشار الإجرام و المخدرات بشكل كبير بين صفوف الشباب، ليختم أحدهم بعبارة “حنا تابعين لكازا غير بالإسم و معندناش باش نعيشو و لا فين نخدمو فهاد القنت”.

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