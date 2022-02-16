درك الجديدة يضبط زورقا مطاطيا و4 إسبانيين متلبسين بالاتجار الدولي في المخدرات

أحمد مصباح – الجديدة

في عملية نوعية، تمكنت المصالح الدركية، بكل مكوناتها البرية والبحرية، التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، في ساعة مبكرة من صبيحة اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022، من إلقاء القبض على مهربين للمخدرات، يحملون الجنسية الإسبانية.

وفي تفاصيل هذا التدخل الدركي، الأول من نوعه في عهد الكولونيل ماجور سعيد بن بلا، الذي عينته مؤخرا القيادة العامة بالرباط، على رأس القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، والذي يشمل نفوذها الترابي إقليمي الجديدة وسيدي بنور، فإن المتدخلين الدركين من المصالح الدركية بمختلف مكوناتها، وعلى رأسها الكولونيل ماجور سعيد بن بلا، ومساعده، وقائدي السرية البرية والبحرية للدرك، وعناصر من المركز القضائي، ومن مجموعة التدخل السريع والشرطة العلمية، ومن مختلف الفرق والمراكز الدركية، انتقلوا، في حدود الساعة الثالثة من صبيحة اليوم الأربعاء، مستغلين معلومات وتحريات دقيقة، إلى شاطئ سيدي بونعايم بتراب جماعة اثنين اشتوكة، حوالي 40 كيلومترا شمال الجديدة.. حيث تمكنوا من حجز زورق مطاطي سريع، ذي 4 محركات، كان متهيئا لتهريب المخدرات من المغرب إلى الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، وتحديدا إلى الجارة الإبرية إسبانيا.يا

هذا، وعلى إثر محاصرة المهربين الإسبان من قبل دورية بحرية،، عمدوا إلى الجنوح إلى اليابسة.. إلا أن المتدخلين الدركيون بقيادة الكواونيل ماجور سعيد بن بلا، تمكنوا من إيقافهم في الغابة، بعد مطاردة برية.

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 0 2