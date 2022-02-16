طقس الاربعاء
الصورة تعبيرية

طقس الأربعاء.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2022-02-16 / 7:00 صباحًا
0
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا مع تكون صقيع محلي خلال الصباح والليل فوق المرتفعات، الجنوب-الشرقي، والمنطقة الشرقية وولماس وهضاب الفوسفاط.

كما سيلاحظ تشكل كتل ضبابية فوق السواحل الشمالية وشمال الأقاليم الجنوبية، إلى جانب تناثر حبات من الغبار بداخل الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح قوية نوعا ما من القطاع الشرقي بالجنوب.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين أربع درجات تحت الصفر وصفر درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين صفر درجة و 05 درجات بالريف والمنطقة الشرقية، ما بين 05 و 11 درجة شمال البلاد، الوسط والسفوح الجنوبية -الشرقية، وما بين 12 و 17 درجة بالجنوب.

وستعرف درجات الحرارة العليا، بعض الارتفاع.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والدارالبيضاء وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الدار البيضاء وطرفاية، وهائجا بالجنوب.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الODT تدعو الحكومة إلى وقف لهيب أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية

الODT تدعو الحكومة إلى وقف لهيب أسعار المحروقات والمواد…

2022-02-16 / 7:30 صباحًا
Photo of “الاتحاد العام للمقاولات” يتبرّأ من الزيادة في سعر النقل

“الاتحاد العام للمقاولات” يتبرّأ من الزيادة في سعر النقل

2022-02-15 / 11:22 مساءً
Photo of اتحاديو فجيج يقدمون استقالتهم الجماعية من حزب” الوردة”

اتحاديو فجيج يقدمون استقالتهم الجماعية من حزب” الوردة”

2022-02-15 / 10:06 مساءً
Photo of من جديد … تأجيل محاكمة الصحفي الراضي

من جديد … تأجيل محاكمة الصحفي الراضي

2022-02-15 / 9:15 مساءً
Photo of “مندوبية حقوق الإنسان” تعلن عن استراتيجيتها في مجال التدخل الحمائي

“مندوبية حقوق الإنسان” تعلن عن استراتيجيتها في مجال التدخل…

2022-02-15 / 6:38 مساءً
Photo of الوزير السابق محمد حدو الشيكر في ذمة الله

الوزير السابق محمد حدو الشيكر في ذمة الله

2022-02-15 / 6:15 مساءً
Photo of كورونا بالمغرب.. أزيد من 5.2 ملايين ملقح بالجرعة الثالثة

كورونا بالمغرب.. أزيد من 5.2 ملايين ملقح بالجرعة الثالثة

2022-02-15 / 5:43 مساءً
Photo of تقرير: تزايد عدد ضحايا الاتجار بالبشر في المغرب

تقرير: تزايد عدد ضحايا الاتجار بالبشر في المغرب

2022-02-15 / 5:34 مساءً
Photo of الCNSS يمدد عملية مراقبة حق الاستفادة من تعويضات “التمدرس”

الCNSS يمدد عملية مراقبة حق الاستفادة من تعويضات “التمدرس”

2022-02-15 / 5:14 مساءً
Photo of تسجيل 822 إصابة و18 وفاة جديدة بكورونا

تسجيل 822 إصابة و18 وفاة جديدة بكورونا

2022-02-15 / 4:41 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق