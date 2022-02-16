طقس الأربعاء.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا مع تكون صقيع محلي خلال الصباح والليل فوق المرتفعات، الجنوب-الشرقي، والمنطقة الشرقية وولماس وهضاب الفوسفاط.

كما سيلاحظ تشكل كتل ضبابية فوق السواحل الشمالية وشمال الأقاليم الجنوبية، إلى جانب تناثر حبات من الغبار بداخل الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح قوية نوعا ما من القطاع الشرقي بالجنوب.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين أربع درجات تحت الصفر وصفر درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين صفر درجة و 05 درجات بالريف والمنطقة الشرقية، ما بين 05 و 11 درجة شمال البلاد، الوسط والسفوح الجنوبية -الشرقية، وما بين 12 و 17 درجة بالجنوب.

وستعرف درجات الحرارة العليا، بعض الارتفاع.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والدارالبيضاء وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الدار البيضاء وطرفاية، وهائجا بالجنوب.

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