روسيا تعلن بدء سحب قواتها من الحدود الأوكرانية

2022-02-15 / 2:03 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن جزءا من القوات الروسية المنتشرة قرب الحدود مع أوكرانيا باشرت العودة إلى ثكناتها، في وقت تخشى الدول الغربية من عملية عسكرية وشيكة.

وقال الناطق باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف الذي أوردت تصريحه وكالات الأنباء الروسية: “وحدات أقاليم الجنوب والغرب العسكرية أنجزت مهمتها وباشرت عمليات التحميل عبر وسائل النقل البرية والسكك الحديد والعودة إلى ثكناتها اليوم”.

وتأتي التصريحات قبيل محادثات مرتقبة بين المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنزع فتيل الأزمة الأوكرانية.

من حهتها، أكدت أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، أن جهودها الدبلوماسية المشتركة مع حلفاء غربيين تمكنت من تفادي تصعيد روسي للأزمة.

وقال وزير الخارجية دميترو كوليبا للصحافيين “تمكنا نحن وحلفاؤنا من الحؤول دون قيام روسيا بمزيد من التصعيد. نحن في منتصف فبراير ونرى أن الدبلوماسية لا تزال مستمرة”.

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