البيضاء.. إجهاض عملية لتهريب أزيد من 18 الف قرص طبي مخدر

هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بالدار البيضاء بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خلال الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، من إجهاض عملية تهريب 18010 قرصا طبيا مخدرا وقرص إكستازي على متن شاحنة للنقل الطرقي للبضائع.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه العملية الأمنية مكنت من ضبط الشاحنة مباشرة بعد وصولها إلى مدخل الطريق السيار الداخلي لمدينة الدار البيضاء، حيث أسفرت عمليات التفتيش عن العثور بداخلها على ثمانية عشرة ألف قرص طبي مخدر من نوع “Rivotril” وعشر وحدات من مخدر الإكستازي، مخبأة بإحكام داخل قمرة القيادة، فضلا عن توقيف سائقها البالغ من العمر 42 سنة.

وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض تحديد كافة الامتدادات وضبط باقي المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي.

وتأتي هذه العملية النوعية في سياق المجهودات الدؤوبة والمتواصلة التي تقوم بها المصالح الأمنية من أجل محاربة عمليات جلب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية على الصعيدين الوطني والدولي.

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