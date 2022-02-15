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أمن الناظور يوقف شخصين ويحجز 6 آلاف قرص طبي مخدر

2022-02-15 / 11:00 صباحًا
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هبة بريس - الناظور

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء يوم الاثنين 14 فبراير الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 30 و33سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج الأقراص الطبية المخدرة.

و قد جرى توقيف المشتبه فيهما أثناء تنقلهما إلى مدينة الخميسات على متن حافلة للنقل الطرقي للمسافرين، وهما في حالة تلبس بحيازة ستة آلاف ( 6000) قرص طبي مخدر مكونة من 40 علبة من نوع “RIVOTRIL “.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض تحديد باقي المتورطين المفترضين والامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

وتندرج هذه العملية النوعية في إطار المجهودات المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية من أجل تجفيف منابع جلب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية على الصعيدين الوطني والدولي.

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