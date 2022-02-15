طقس الثلاثاء.. أجواء باردة بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا مع تكون صقيع خلال الليل و الصباح داخل البلاد خصوصا فوق المرتفعات، الجنوب-الشرقي، والماس وهضاب الفوسفاط.

كما سيلاحظ تشكل كتل ضبابية محليا فوق هضاب الفوسفاط ووالماس، والمنطقة الشرقية والسهول الشمالية والوسطى.

وستهم أمطار متفرقة الأطلسين الصغير والكبير وسفوحه الشرقية، إلى جانب تناثر حبات من الغبار جنوب البلاد.

وستهب الرياح من القطاع الشمالي قوية نوعا ما على السواحل الوسطى والجنوبية ومن الجنوب أحيانا معتدلة على السواحل الواقعة ما بين الدار البيضاء والصويرة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 4 درجات وصفر درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين صفر درجة و سبع درجات بالريف والمنطقة الشرقية، وما بين 04 و 11 درجة شمال البلاد والوسط والسفوح الجنوبية-الشرقية، وما بين 09 و 15 درجة شمال-شرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و 20 درجة فيما تبقى من الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 07 و 13 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 11 و 18 درجة بالمنطقة الشرقية، والريف، والسايس، والساحل المتوسطي ووالماس، وما بين 18 و 24 درجة بالشمال، الوسط ،الجنوب- الشرقي و شمال-غرب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 24 و 31 درجة بباقي المناطق الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين المهدية و طرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي المناطق.

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