طقس الاربعاء
الصورة تعبيرية

طقس الثلاثاء.. أجواء باردة بعدد من مناطق المملكة

2022-02-15 / 7:00 صباحًا
0
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا مع تكون صقيع خلال الليل و الصباح داخل البلاد خصوصا فوق المرتفعات، الجنوب-الشرقي، والماس وهضاب الفوسفاط.

كما سيلاحظ تشكل كتل ضبابية محليا فوق هضاب الفوسفاط ووالماس، والمنطقة الشرقية والسهول الشمالية والوسطى.

وستهم أمطار متفرقة الأطلسين الصغير والكبير وسفوحه الشرقية، إلى جانب تناثر حبات من الغبار جنوب البلاد.

وستهب الرياح من القطاع الشمالي قوية نوعا ما على السواحل الوسطى والجنوبية ومن الجنوب أحيانا معتدلة على السواحل الواقعة ما بين الدار البيضاء والصويرة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 4 درجات وصفر درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين صفر درجة و سبع درجات بالريف والمنطقة الشرقية، وما بين 04 و 11 درجة شمال البلاد والوسط والسفوح الجنوبية-الشرقية، وما بين 09 و 15 درجة شمال-شرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و 20 درجة فيما تبقى من الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 07 و 13 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 11 و 18 درجة بالمنطقة الشرقية، والريف، والسايس، والساحل المتوسطي ووالماس، وما بين 18 و 24 درجة بالشمال، الوسط ،الجنوب- الشرقي و شمال-غرب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 24 و 31 درجة بباقي المناطق الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين المهدية و طرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي المناطق.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وفاة إدريس الخوري أحد أعمدة الادب المغربي عن عمر 82 سنة

وفاة إدريس الخوري أحد أعمدة الادب المغربي عن عمر…

2022-02-15 / 12:03 صباحًا
Photo of انقطاع لحركة السير بمحور طرقي بين ميدلت والريش

انقطاع لحركة السير بمحور طرقي بين ميدلت والريش

2022-02-14 / 10:48 مساءً
Photo of الحليمي : إحداث فرص الشغل يعتمد على تحسين التنافسية

الحليمي : إحداث فرص الشغل يعتمد على تحسين التنافسية

2022-02-14 / 10:03 مساءً
Photo of القضاء يؤجل مجددا محاكمة الصحفي الريسوني

القضاء يؤجل مجددا محاكمة الصحفي الريسوني

2022-02-14 / 8:41 مساءً
Photo of البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 120 مرشحا للهجرة غير الشرعية

البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 120 مرشحا للهجرة غير…

2022-02-14 / 7:07 مساءً
Photo of ” نقابيو الماء ” يرفضون إجبارية تلقيح الموظفين

” نقابيو الماء ” يرفضون إجبارية تلقيح الموظفين

2022-02-14 / 6:58 مساءً
Photo of كورونا بالمغرب.. أزيد من 5.1 ملقح بالجرعة الثالثة

كورونا بالمغرب.. أزيد من 5.1 ملقح بالجرعة الثالثة

2022-02-14 / 5:46 مساءً
Photo of الإبراهيمي: “جميع وفيات كوفيد حاليا لأشخاص فوق الستين قرروا عدم التلقيح”

الإبراهيمي: “جميع وفيات كوفيد حاليا لأشخاص فوق الستين قرروا…

2022-02-14 / 5:19 مساءً
Photo of تسجيل 369 إصابة و21 وفاة جديدة بكورونا

تسجيل 369 إصابة و21 وفاة جديدة بكورونا

2022-02-14 / 5:04 مساءً
Photo of صرخة أم هاجمها ابنها المختل عقلي بالسلاح الأبيض.. مشيت عند القايدة مدارت معايا حتى حل “فيديو”

صرخة أم هاجمها ابنها المختل عقلي بالسلاح الأبيض.. مشيت…

2022-02-14 / 4:33 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق