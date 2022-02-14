الإبراهيمي: “جميع وفيات كوفيد حاليا لأشخاص فوق الستين قرروا عدم التلقيح”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أوضح البروفيسور عز الدين الإبراهيمي أحد أعضاء اللجنة العلمية أن جميع من وافتهم المنية مؤخرا بعد إصابتهم بفيروس كورونا هم أشخاص تجاوزوا الستين سنة و قرروا عدم التلقيح.

و أكد الإبراهيمي من خلال تدوينة نشرها بصفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أن على كل شخص منا تحمل مسؤوليته من أجل العودة للحياة الطبيعية.

و شدد البروفيسور السالف الذكر على أن التفاؤل بالخروج من الأزمة و العودة للحياة الطبيعية هو طموح مشروع، حيث أنه و بعد سنتين من الجهاد و التضحيات، صار هذا المطلب حقا مشروع، و ترصيد المكتسبات المغربية مدينون به، لكثير من شهدائنا خلال الجائحة.

و أضاف: “مدينون به لوطننا و ملكنا و لأنفسنا، و لكن هذا المطلب الذي ينبض به قلب الشارع المغربي تأتي معه مسؤوليات فردية وجماعية، و الحقيقة اليوم عندما نلق نظرة على الأرقام المغربية و الدولية، يتبين و للأسف أن جميع من يتوفون اليوم بالكوفيد هم أشخاص فوق الستين قرروا عدم التلقيح”.

و زاد الإبراهيمي قائلا:”بينما القلة القليلة من الملقحين المصابين بكورونا، يتوفون بسبب أمراضهم المزمنة و ليس بالكوفيد، و الأسئلة التي يطرحها الجميع هل نبقى رهينة لهؤلاء الستينيين الغير الملقحين بسبب قناعاتهم الشخصية؟ ماذا لو كانت العودة للحياة الطبيعية ستمر فوق جثث بعض الستينيين الغير ملقحين المحبين للمجازفة؟ هل كلما جازف بعض المغاربة بسلوكيات معينة يجب أن نتوقف عن العيش؟ هل لكل مجازف الحق في أن يرهن مستقبل وطن؟ أسئلة مثيرة و محزنة متداولة اليوم بالمغرب”.

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