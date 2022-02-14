سلطات البيضاء تفصح عن حلة ساحة النصر الجديدة و تاريخ انطلاقة الأشغال

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بعد انتظار طويل، خرجت شركة التنمية المحلية “كازا طرونسبور” لتفصح عن حلة و تاريخ انطلاقة أشغال تهيئة ساحة النصر التي تعتبر من بين أكثر مناطق العاصمة الاقتصادية اكتظاظا و رواجا.

و في هذا الصدد، أكدت “كازا طرونسبور” أن ساحة النصر بالدار البيضاء ستستضيف خطي كازا طرامواي T3 و T4 ومحطة سيارات الأجرة ومحطة حافلات كازاباص.

و حسب الشركة، سيمثل قطب التبادل الذي سيتم إنشاؤه فرصة لإعادة تهيئة شاملة لهذه الساحة المهمة في مدينة الدار البيضاء وسيمنح من خلالها مكانا متميزا للراجلين.

و برمجة الشركة بتنسيق مع سلطات المدينة ‏بدء أشغال تهيئة ساحة النصر في النصف الثاني من عام 2022، و سيتم تعزيز المساحات للراجلين لتوفير تنقل سلس لمستخدمي الطرامواي بين المحطتين و لجميع زائرين الساحة.

و ستزين الساحة وفق بلاغ الشركة بهوية بصرية جديدة، حيث أن الهدف من ذلك هو تصميم ساحة النصر أكثر هدوءا و ‏أكثر إخضرارا و أكثر شمولية.

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