طقس الأحد.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأحد، أن يكون الطقس باردا نسبيا، خلال الليل والصباح، بكل من مرتفعات الأطلس، الريف، الجنوب الشرقي للبلاد، هضاب الفوسفاط ووالماس والمنطقة الشرقية مع تكون صقيع محلي.

وستتشكل كتل ضبابية فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية، السواحل الوسطى وشمال كل من المنطقة الشرقية و الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي ربوع المملكة، فضلا عن تناثر بعض الحبات من الغبار بأقصى جنوب البلاد.

كما ستهب الرياح معتدلة وشرقية بأقصى جنوب المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين ناقص 4 و 02 درجات بمرتفعات الأطلس، و ما بين صفر درجة و 06 درجات بكل من الريف، المنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط وبالجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 05 و 11 درجة بالسهول الشمالية والوسطى، وما بين 08 و 14 درجة بمنطقة سوس والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 15 و 18 درجة فيما تبقى من الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستعرف درجات الحرارة خلال النهار انخفاضا طفيفا بجنوب البلاد بينما سترتفع بعض الشيء فقط بباقي الأرجاء الأخرى.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز، وهائجا ما بين رأس كانتان وطرفاية وقليل الهيجان مابين رأس سبارتيل والمهدية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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