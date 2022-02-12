الصورة تعبيرية

بوزنيقة.. هجوم على مركز صحي واحداث فوضى وسرقة محاليل طبية

2022-02-12 / 4:10 مساءً
0
محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن ثلاثة أشخاص توجهوا اليوم السبت إلى مركز صحي بمدينة بوزنيقة لتقي الاسعافات الأولية على خلفية إصابة واحد منهم بجروح، حيث أحدثوا فوضى وهلع بين صفوف العاملين والمواطنين، بعد أن أقدموا على سرقة ضمادات ومحاليل طبية تحت التهديد بالسلاح الأبيض وعن طريق تحريض كلبين من فصيلة شرسة.

الواقعة عجلت بانتقال عناصر الأمن بمدينة بوزنيقة التي تمكنت من توقيف أحدهم وهو عشريني يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض حيث تم إيداعه تحت تدبير الحراسة النظرية للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازال البحث جاريا عن المشتبه فيهما الآخرين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تسجيل 969 إصابة و19 وفاة جديدة بكورونا

تسجيل 969 إصابة و19 وفاة جديدة بكورونا

2022-02-12 / 5:12 مساءً
Photo of سوس ماسة.. آيت الطالب يشرف على تدشين عدد من المؤسسات الصحية

سوس ماسة.. آيت الطالب يشرف على تدشين عدد من…

2022-02-12 / 4:30 مساءً
Photo of استئناف الرحلات الجوية الدولية رسميا من مطار تطوان

استئناف الرحلات الجوية الدولية رسميا من مطار تطوان

2022-02-12 / 3:55 مساءً
Photo of مديرية الأمن تطلق الجيل الثاني للبطاقة المهنية الإلكترونية للشرطة

مديرية الأمن تطلق الجيل الثاني للبطاقة المهنية الإلكترونية للشرطة

2022-02-12 / 3:39 مساءً
Photo of جمعية تطالب بصرف تعويضات الحراسة والخدمة الإلزامية لفائدة الممرضين

جمعية تطالب بصرف تعويضات الحراسة والخدمة الإلزامية لفائدة الممرضين

2022-02-12 / 3:05 مساءً
Photo of الCNSS يمدد آجال الاستفادة من الإعفاء من ذعائر التأخير والغرامات

الCNSS يمدد آجال الاستفادة من الإعفاء من ذعائر التأخير…

2022-02-12 / 1:20 مساءً
Photo of أكادير: أيداع المتهمين في مقتل الشاب “أمين” السجن في انتظار المحاكمة

أكادير: أيداع المتهمين في مقتل الشاب “أمين” السجن في…

2022-02-12 / 12:03 مساءً
Photo of 3 شركات طيران إسرائيلية تستأنف الرحلات المباشرة مع المغرب

3 شركات طيران إسرائيلية تستأنف الرحلات المباشرة مع المغرب

2022-02-12 / 10:30 صباحًا
Photo of جهة الشرق.. توقيع اتفاقيات في مجال الثقافة والشباب بقيمة 500 مليون درهم

جهة الشرق.. توقيع اتفاقيات في مجال الثقافة والشباب بقيمة…

2022-02-12 / 10:02 صباحًا
Photo of وجدة .. جمعية “رواد التغيير” تطلق مشروع الحماية الرقمية للنشطاء

وجدة .. جمعية “رواد التغيير” تطلق مشروع الحماية الرقمية…

2022-02-12 / 9:56 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق