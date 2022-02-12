حالة فريدة.. رجل ثبتت إيجابية إصابته بكورونا 14 شهرا متواصلة

هبة بريس - وكالات

أعلنت السلطات الصحية التركية إصابة مواطن بفيروس “كورونا” المستجد لمدة 14 شهرا على التوالي.‏

وتم تشخيص إصابة مظفر كاياسان (56 عاما) بـ”كوفيد-19″ لأول مرة في 19 ديسمبر 2020، وفقا لوكالة “الأناضول” التركية، ومنذ ذلك الحين وصلت نتائج اختباره الإيجابية إلى 78 مرة، بحسب صحيفة “ديلي صباح” التركية.

وبسبب تدابير الصحة العامة التركية، يخضع كاياسان لعزل داخل منزلة منذ أكثر من عام.

وأمضى كاياسان المصاب بسرطان الدم 9 أشهر في المستشفى، وخمسة أشهر محبوسا في منزله في إسطنبول، بحسب وكالة الأنباء التركية “إخلاص”.

وبسبب حالته الفريدة من نوعها، فإن إصابة مظفر كاياسان بكورونا تعني أنه لا يمكنه رؤية أحفاده إلا من خلال النافذة وعبر تطبيق “فيس تايم”.

وأكد كاياسان أن أعظم أمنياته هي أن يرى عائلته وجها لوجه، وقال: “ليس لدي مشكلة هنا سوى عدم القدرة على لمس أحبائي، إنه أمر صعب للغاية”.

ويناشد كاياسان السلطات التركية حاليا بإيجاد حل لوضعه الفريد، على أمل أن يتم إعفاؤه من قواعد “كوفيد-19” التركية.

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