في ظل الجفاف.. الجزائريون يؤدون صلاة الاستسقاء

2022-02-12 / 12:40 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أدى الجزائريون، اليوم السبت، صلاة الاستسقاء في جميع مساجد البلاد.

و راسلت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الأسبوع الماضي، كافة مديرياتها في البلاد من أجل إقامة صلاة الاستسقاء، في حين ذكر بيان صدر عن الوزارة، أن من بين أحكام وآداب صلاة الاستسقاء، هي التوبة والاستغفار ورد المظالم وصلة الأرحام. إضافة إلى الصيام قبل صلاة الاستسقاء، والتصدق على الفقراء والمساكين لنشر الرحمة والتكافل الاجتماعي بين الناس.

والصلاة سنة مؤكدة عند انحباس المطر، قال ابن قدامة “صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة ثابتة بسنة رسول الله، وخلفائه”.

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