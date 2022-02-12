لطيفة رأفت ترتدي قفطان مغربي أصيل عمره 65 سنة

2022-02-12 / 12:31 مساءً
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نجلاء مزيان : هبة بريس

تألقت الفنانة المغربية لطيفة رأفت خلال حضورها لحفل عقيقة ابنة منظمة الحفلات الشهيرة “مونية رمسيس”، حيث ظهرت بقفطان مغربي أصيل عمره 65 سنة.

و تقاسمت الفنانة المغربية صورها مع متابعيها بمواقع التواصل الاجتماعي، كاشفة عن سر تميز إطلالتها عن باقي الحاضرين.

و قالت رأفت:” يوم سبوع إيمان ابنتة اختي الغالية الحاجة مونية رمسيس، كنت فرحة جدا بارتداء قفطان عمره 65 عاماو، هو قفطان لبسته أمي الغالية يرم عرسها وأهدته لي”.

و أضافت قائلة:” فإكراما لها ولمن سهروا على خياطته وهم خياطين تطوانيين في داك العهد أحببت أصالتنا القديمة فأردت ان اشارككم هاد القفطان الايقونة”.

و اختتمت تدوينتها قائلة:”ومكياجي اعتمدنا انا واختي سهام على المكياج الهادئ ليوالم القفطان وحتى مجوهراتي كانت خفيفة جدا من عند مجموعات ريان “.

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