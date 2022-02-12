صحيفة اسبانية: ياسين بونو يتصدر قائمة المطلوبين في نادي برشلونة

2022-02-12 / 11:09 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أكدت مصادر صحافية مقربة من غرفة صناعة القرار في برشلونة، أن حامي عرين المنتخب المغربي ياسين بونو، يتصدر قائمة المطلوبين في مشروع المدرب تشافي هيرنانديز، للارتقاء بجودة مركز حراسة المرمى، ورفع مستوى المنافسة مع الحارس الألماني تير شتيغن، بداية من الموسم الجديد.

ونقل موقع (Goal) العالمي عن صحيفة “موندو ديبورتيفو”، أن رئيس البلوغرانا جوان لابورتا، يدرس التوقيع مع حارس مرمى إشبيلية في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، باعتباره الخيار المثالي، الذي يبحث عنه المايسترو، لخلق منافسة إيجابية مع شتيغن، المستحوذ على حراسة البرسا منذ سنوات.

وجاء في التقرير، أن الفكرة بالنسبة للمسؤولين والمدرب تشافي، تكمن في الاحتفاظ بالحارس شتيغن، من منطلق أنه “غير قابل للمس”، على الأقل في مرحلة الإحلال والتجديد التي يُشرف عليها أسطورة وسط الجيل الذهبي، لكن في الوقت ذاته، يرغب النادي في خلق منافسة حقيقية على مركز حراسة المرمى، لا سيما بعد التأكد من نوايا الحارس البرازيلي نيتو في الرحيل في أقرب فرصة ممكنة، بحثا عن فرصة للظهور في دقائق أكثر مع فريق آخر.

وأوضح المصدر الإسباني، أنه في حال أصر الحارس الثاني على المغادرة عقب نهاية الموسم، وبالمثل تمنع الحارس الشاب إيناكي بينيا على العودة وتقمص دور الرجل الثاني بعد انتهاء إعارته الحالية مع غالطة سراي التركي، ستكون الأولوية بالنسبة للإدارة والمدرب تشافي، التوقيع مع ياسين بونو، كونه الخيار الأعلى جودة والأكثر شهرة في قائمة الحراس المستهدفة، وهذا ما يتطلع إليه المدرب لرفع مستوى جودة وكفاءة حراسة المرمى في السنوات القادمة.

وفي الختام، لفت التقرير إلى أن تكاليف انتقال بونو /30عاما/ إلى “كامب نو”، لن تزيد عن 20 لـ24 مليون يورو، لكن إذا بالغ النادي الأندلسي في شروطه المادية، سيحول النادي الكاتالوني بوصلته للخيار البديل، والإشارة إلى الفرنسي إيلان ميسيلر، حارس مرمى ليدز يونايتد البالغ من العمر 20 عاما، أو واحد من الأسماء الأخرى المقترحة أبرزهم حارس مرمى نانت لافون، حارس فيورنتينا بارتلومي دراجوفسكي، وجوهرة جينك مارتن فاندفووردت.

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