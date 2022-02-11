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السعودية.. تمديد تأشيرات الخروج النهائي للمغاربة حتى 14 فبراير

2022-02-11 / 5:35 مساءً
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هبة بريس

بدأت المديرية العامة للجوازات في السعودية تمديد تأشيرات الخروج النهائي المنتهية بين 9 دجنبر 2021، و7 فبراير 2022 للمقيمين المغاربة.
وذكرت صحيفة “عكاظ” أن التمديد سيكون حتى تاريخ 14 فبراير 2022.

ويأتي هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات جائحة “كوفيد-19”

كما أن التمديد سيتم آليا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات أو مراجعة بعثات السعودية في الخارج.

وأفادت “عكاظ” بأن التمديد جاء إنفاذا لتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

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