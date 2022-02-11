نهاية العطلة المدرسية.. “الأوطوروت” تدعو السائقين الى تنظيم تنقلاتهم

هبة بريس

أوصت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ، زبناءها – مستعملي الطريق السيار ، بتنظيم تنقلاتهم قبل السفر، والاستعلام عن حالة حركة المرور ، وذلك بمناسبة نهاية العطلة المدرسية .

وأوضحت الشركة الوطنية، في بلاغ لها ، أن شبكة الطرق السيارة ستعرف حركة سير مهمة بمناسبة العودة من العطلة المدرسية ، والتي تصادف عطلة نهاية الأسبوع .

وحسب الشركة ، فإن حركة السير المهمة هاته ، تتعلق ، خاصة ، بيوم غد السبت 12 فبراير الجاري، وبعد غد الأحد 13 فبراير، ما بين الساعة الرابعة زوالا والعاشرة ليلا .

ولهذا، ومن أجل سفر آمن ومريح ، توصي الشركة زبناءها / مستعملي الطريق السيار / بتنظيم تنقلاتهم قبل السفر، والاستعلام عن حالة حركة المرور الآنية من خلال تحميل تطبيق ADMTRAFIC .

كما توصيهم بالاضطلاع على الرصيد المتبقي في “باس جواز” الخاص بهم وإعادة تعبئته قبل التنقل في الطريق السيار، مع أخذ قسط من الراحة بعد كل ساعتين من السياقة ومراقبة حالة العجلات .

وحسب الشركة ، فإنه يتعين أيضا توخي المزيد من اليقظة أثناء المرور عبر مناطق الضباب الكثيف أو التساقطات المطرية، مع تخفيف السرعة، واحترام مسافة الأمان، وتشغيل الأضواء الضرورية للعربة حتى في وضح النهار .

ولمزيد من المعلومات، تضع الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، في خدمة زبنائها الرقم 5050.

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